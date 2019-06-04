«Мы любим Беларусь, поэтому мы поддерживаем спорт». Максим Недосеков стал послом «Банка Дабрабыт»

Новости Беларуси. Белорусский легкоатлет Максим Недосеков стал послом «Банка Дабрабыт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серебряный призер чемпионата Европы отныне официальное лицо карточки «Давай-давай» для сторонников здорового образа жизни. Она выпускается на платформе Visa Gold и позволяет экономить: на счет возвращается 1,5 % с каждой покупки спортивных товаров, а также вдвое меньше – при остальных расходах.

Контракт со спортсменом подписали 4 июня, его сумму в банке не называют. Таким образом «Банк Дабрабыт» намерен поддержать легкоатлета на предстоящих соревнованиях.