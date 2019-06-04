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«Мы любим Беларусь, поэтому мы поддерживаем спорт». Максим Недосеков стал послом «Банка Дабрабыт»

04 июня 2019 13:40
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Новости Беларуси. Белорусский легкоатлет Максим Недосеков стал послом «Банка Дабрабыт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы любим Беларусь, поэтому мы поддерживаем спорт». Максим Недосеков стал послом «Банка Дабрабыт»-1

Серебряный призер чемпионата Европы отныне официальное лицо карточки «Давай-давай» для сторонников здорового образа жизни. Она выпускается на платформе Visa Gold и позволяет экономить: на счет возвращается 1,5 % с каждой покупки спортивных товаров, а также вдвое меньше – при остальных расходах.

Контракт со спортсменом подписали 4 июня, его сумму в банке не называют. Таким образом «Банк Дабрабыт» намерен поддержать легкоатлета на предстоящих соревнованиях.

«Мы любим Беларусь, поэтому мы поддерживаем спорт». Максим Недосеков стал послом «Банка Дабрабыт»-4


Игорь Лихогруд, председатель правления «Банка Дабрабыт»:
Мы сотрудничаем со спортом давно, потому что считаем, что это то, что прославляет нашу родину. Молодые люди уже много достигают. Когда они стоят на пьедестале, звучит наш гимн, поднимается флаг. Мы любим Беларусь, поэтому мы поддерживаем спорт.

Мы поддерживаем Федерацию легкой атлетики еще и потому, что эти виды массовые и легкодоступные.

«Банк Дабрабыт» постоянно поддерживает развитие спорта в Беларуси. В частности, он выступает партнером Минского полумарафона, а в 2018 году финансово поддержал бегунью Ольгу Мазуренок.

*На правах рекламы.

«Мы любим Беларусь, поэтому мы поддерживаем спорт». Максим Недосеков стал послом «Банка Дабрабыт»-7

«Мы любим Беларусь, поэтому мы поддерживаем спорт». Максим Недосеков стал послом «Банка Дабрабыт»-9

# Белорусские спортсмены # Игорь Лихогруд # Фотофакт

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