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«Были настроены проверить экипаж». Белорусские призёры ЧЕ по академической гребле вернулись на родину

04 июня 2019 09:04
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Новости Беларуси. В Швейцарии завершился чемпионат Европы по академической гребле. В копилке сборной Беларуси две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золото в парной двойке легкого веса завоевали Анастасия Янина и Елена Фурман. А в мужской одиночке третьим стал наш Филипп Пауков. В ночь на 4 июня белорусские спортсмены вернулись домой.

«Были настроены проверить экипаж». Белорусские призёры ЧЕ по академической гребле вернулись на родину-1

Анастасия Янина, чемпионка Европы по академической гребле:
Были настроены проверить экипаж. Знали, что если мы всё сделаем правильно, то мы добьемся золотой медали.

«Были настроены проверить экипаж». Белорусские призёры ЧЕ по академической гребле вернулись на родину-4

Елена Фурман, чемпионка Европы по академической гребле:
Мы, конечно, не Юлия Бичек. Мы чуть полегче. Мы двойка – легкий вес. Времена у нас, грубо говоря, соответствуют – тяжелого с легким.

«Были настроены проверить экипаж». Белорусские призёры ЧЕ по академической гребле вернулись на родину-7

Филипп Пауков, бронзовый призер чемпионата Европы по академической гребле:
Не было на 100 % очевидно, что получится что-то взять, но всё к этому шло: и тренировки, и контрольные срезы предвещали хорошее выступление.

«Были настроены проверить экипаж». Белорусские призёры ЧЕ по академической гребле вернулись на родину-10

«Были настроены проверить экипаж». Белорусские призёры ЧЕ по академической гребле вернулись на родину-12

«Были настроены проверить экипаж». Белорусские призёры ЧЕ по академической гребле вернулись на родину-14

# Гребля # Анастасия Янина # Елена Фурман # Филипп Пауков # Фотофакт

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