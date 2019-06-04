«Были настроены проверить экипаж». Белорусские призёры ЧЕ по академической гребле вернулись на родину

Новости Беларуси. В Швейцарии завершился чемпионат Европы по академической гребле. В копилке сборной Беларуси две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Золото в парной двойке легкого веса завоевали Анастасия Янина и Елена Фурман. А в мужской одиночке третьим стал наш Филипп Пауков. В ночь на 4 июня белорусские спортсмены вернулись домой.

Анастасия Янина, чемпионка Европы по академической гребле:

Были настроены проверить экипаж. Знали, что если мы всё сделаем правильно, то мы добьемся золотой медали.

Елена Фурман, чемпионка Европы по академической гребле:

Мы, конечно, не Юлия Бичек. Мы чуть полегче. Мы двойка – легкий вес. Времена у нас, грубо говоря, соответствуют – тяжелого с легким.