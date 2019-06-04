Где находится пресс-центр и как пройти в буфет? Тренинг для волонтёров II Европейских игр провели на стадионе «Динамо»

Новости Беларуси. Где находится пресс-центр или вип-ложа, как пройти в буфет или зону отдыха? Тренинг для волонтеров провели на стадионе «Динамо» 4 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это завершающий этап их обучения.
На уроке прикладного характера собрались 120 человек, которые будут работать в эпицентре II Европейских игр. Волонтеры поделились на группы и вместе с куратором изучили зоны ответственности, в которых они будут работать на играх. У каждого здесь свои обязанности, но подсказать, где и что находится, сможет каждый из добровольцев.
Мария Воинова, ведущий специалист по организации работы волонтерских центров Дирекции II Европейских игр:
Если вы подойдете к любому из волонтеров вне зависимости от его функций, вы сможете узнать какую-то общую информацию. Но у каждого есть свои специфические обязанности и функции, потому навигацией по объекту занимаются волонтеры сервиса для зрителей. Они будут помогать людям сориентироваться на объекте – куда и как пройти.
На II Европейских играх будут работать 8 тысяч волонтеров. Все они прошли конкурсный отбор. На одно место претендовали три кандидата. Больше всего желающих было из России, Украины и даже из Великобритании. К слову, из этой страны приедет и самый возрастной волонтер: ему 81 год.
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