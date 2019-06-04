Где находится пресс-центр и как пройти в буфет? Тренинг для волонтёров II Европейских игр провели на стадионе «Динамо»

Новости Беларуси. Где находится пресс-центр или вип-ложа, как пройти в буфет или зону отдыха? Тренинг для волонтеров провели на стадионе «Динамо» 4 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это завершающий этап их обучения.

На уроке прикладного характера собрались 120 человек, которые будут работать в эпицентре II Европейских игр. Волонтеры поделились на группы и вместе с куратором изучили зоны ответственности, в которых они будут работать на играх. У каждого здесь свои обязанности, но подсказать, где и что находится, сможет каждый из добровольцев.