Прямой эфир

«Играют почти все сильнейшие шахматисты». Чемпионат Беларуси по шахматам проходит в Минске

04 июня 2019 09:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по шахматам. На главный отечественный трофей претендуют 10 лучших белорусских спортсменов, как в мужском розыгрыше, так и у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После пяти туров в женском противостоянии сенсационно лидирует 12-летняя Александра Тарасенко из Бреста. Девочка попала на главный старт страны, победив в первенстве Беларуси до 20 лет. Сейчас в ее активе пять побед из пяти. У мужчин первое место занимает Алексей Александров с четырьмя очками.

«Играют почти все сильнейшие шахматисты». Чемпионат Беларуси по шахматам проходит в Минске-1

«Играют почти все сильнейшие шахматисты». Чемпионат Беларуси по шахматам проходит в Минске-3

Вячеслав Эльберг, главный судья соревнований:
В турнирах играют почти все сильнейшие шахматисты. Не играет первый номер на сегодняшний день белорусских шахмат – Влад Ковалев. Не играет Анастасия Зезюлькина – прошлогодняя чемпионка. Не играет Ольга Боделько. Это дало шанс дополнить состав другими участниками.

Составы довольно представительные. Есть и молодые участники. Пока еще слишком рано делать какие-то выводы. Первые туры проходят в серьезной борьбе.

«Играют почти все сильнейшие шахматисты». Чемпионат Беларуси по шахматам проходит в Минске-6

Чемпионат Беларуси завершится 7 июня. Отметим, что с помощью онлайн трансляции все любители шахмат ежедневно могут наблюдать за самыми острыми моментами турнира на сайте Белорусской федерации шахмат.

«Играют почти все сильнейшие шахматисты». Чемпионат Беларуси по шахматам проходит в Минске-9

«Играют почти все сильнейшие шахматисты». Чемпионат Беларуси по шахматам проходит в Минске-11

«Играют почти все сильнейшие шахматисты». Чемпионат Беларуси по шахматам проходит в Минске-13

# Шахматы # Вячеслав Эльберг # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Были настроены проверить экипаж». Белорусские призёры ЧЕ по академической гребле вернулись на родину
04 июня 2019 09:04

«Были настроены проверить экипаж». Белорусские призёры ЧЕ по академической гребле вернулись на родину

Игорь Криушенко назвал состав на июньские матчи отборочного турнира чемпионата Европы
03 июня 2019 19:29

Игорь Криушенко назвал состав на июньские матчи отборочного турнира чемпионата Европы

Певец Руслан Алехно пронёс «Пламя мира» по Бобруйску
03 июня 2019 18:52

Певец Руслан Алехно пронёс «Пламя мира» по Бобруйску