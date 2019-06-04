«Играют почти все сильнейшие шахматисты». Чемпионат Беларуси по шахматам проходит в Минске

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по шахматам. На главный отечественный трофей претендуют 10 лучших белорусских спортсменов, как в мужском розыгрыше, так и у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После пяти туров в женском противостоянии сенсационно лидирует 12-летняя Александра Тарасенко из Бреста. Девочка попала на главный старт страны, победив в первенстве Беларуси до 20 лет. Сейчас в ее активе пять побед из пяти. У мужчин первое место занимает Алексей Александров с четырьмя очками.