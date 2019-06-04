«Играют почти все сильнейшие шахматисты». Чемпионат Беларуси по шахматам проходит в Минске
Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по шахматам. На главный отечественный трофей претендуют 10 лучших белорусских спортсменов, как в мужском розыгрыше, так и у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
После пяти туров в женском противостоянии сенсационно лидирует 12-летняя Александра Тарасенко из Бреста. Девочка попала на главный старт страны, победив в первенстве Беларуси до 20 лет. Сейчас в ее активе пять побед из пяти. У мужчин первое место занимает Алексей Александров с четырьмя очками.
Вячеслав Эльберг, главный судья соревнований:
В турнирах играют почти все сильнейшие шахматисты. Не играет первый номер на сегодняшний день белорусских шахмат – Влад Ковалев. Не играет Анастасия Зезюлькина – прошлогодняя чемпионка. Не играет Ольга Боделько. Это дало шанс дополнить состав другими участниками.
Составы довольно представительные. Есть и молодые участники. Пока еще слишком рано делать какие-то выводы. Первые туры проходят в серьезной борьбе.
Чемпионат Беларуси завершится 7 июня. Отметим, что с помощью онлайн трансляции все любители шахмат ежедневно могут наблюдать за самыми острыми моментами турнира на сайте Белорусской федерации шахмат.