«Мы играли во дворе, он пришёл и отобрал нас». Как Владимир Белявский стал тренером по футболу

Чтобы разнообразить жизнь, получить новые навыки и снять стресс, мы находим для себя подходящее хобби – занятие, которому посвящаем свободное время. Однако иногда интересное дело, выбранное человеком «для души», вдруг начинает выходить за рамки досуга. Владимир Белявский с детства гонял мяч с дворовыми мальчишками и вдохновлялся футбольной игрой Олега Блохина и Эдуарда Стрельцова. Но и подумать не мог, что футбол станет образом жизни. Владимир Белявский, тренер:

Молодежь была увлечена этим видом спорта – футболом. Все были кумиры футболисты. Кто-то хотел быть на кого-то похожим.

Родители недоверчиво относились к увлечению сына, но ругать его за это было бессмысленно. Владимир Белявский:

Они вообще не понимали, что такое футбол. Уроки сделал – тогда пойдешь на тренировку, не сделал – не пойдешь. Когда начал зарабатывать какие-то первые деньги, они просто даже не понимали, как можно за футбол получать заработную плату. Тогда в Советском Союзе не было такой профессии – футболист.

В маленьком мальчике разглядел футболиста заслуженный тренер Советского Союза Олег Базарнов. С его легкой руки Владимир Белявский делал свои первые профессиональные шаги в спорте. Владимир Белявский:

Мы играли во дворе, он пришел во двор и говорит: «Я набираю ребят 61-62 года рождения». И отобрал нас. Начали систематически заниматься в СДЮШОР-5 – такая была знаменитая школа. И уже после этого вся жизнь пошла: футбол-футбол-футбол.

Футбол стал его хобби, а со временем увлек так сильно, что превратился в дело жизни. Диплом технологического института остался пылиться на полке. И в 35 Владимир Иванович решил учиться. Владимир Белявский:

Я уехал в Москву в высшую школу тренеров, закончил. Приехал тут Владимир Антонович Пигулевский – сейчас директор нашего клуба. Он тогда был вице-президентов Федерации футбола. Он меня пригласил на работу в юношескую сборную Беларуси.