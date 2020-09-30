Александр Екименко о ЧБ по хоккею на траве: «До последней игры не будет известно, кто займёт 1, 2, 3 места»

Яркими выдались противостояния лидеров таблицы – «Виктории» и ХК «Минск». 29 сентября «горожанки» обыграли команду из Смолевичей – 3:1. Целью было закрепить победу в туре и набрать важные очки. Подопечные Николая Санковца справились с этой задачей.

Тон игре на 13-й минуте задала Карина Жук. Юлия Юбко во втором отрезке поддержала партнершу по команде. В третьем периоде минчанки двумя голами укрепили преимущество. Отличились Анастасия Сыс и Ольга Куровская. Точку в матче поставила Наталья Штин.

У «Виктории» была возможность отыграться: несколько раз в ворота «Минска» назначались угловые, однако спортсменки шанс так и не реализовали. В итоге 5:0 в пользу «горожанок».

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Есть четыре команды, которые будут бороться за медали. Думаю, до последней игры не будет известно, кто займет 1, 2, 3 места. Радует молодая команда «Виктория» из Смолевич. Много интересных девочек, которые в будущем будут играть как за молодежную, так и за национальную команду.

Основная цель – прогрессировать с каждым днем, с каждой игрой. Видно, что и команды добавляют, и тактически играют уже в международный хоккей. Я думаю, что будущее за нашим олимпийским видом спорта, и мы когда-нибудь попадем на Олимпийские игры. Я в этом уверен.