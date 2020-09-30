Главный тренер «Динамо-Брест» о матче с «Лудогорцем»: «Постараемся нейтрализовать все сильные стороны соперника»
Новости Беларуси. Еврокубковая осень для белорусских фанатов еще может случиться. В рамках квалификации Лиги Европы брестскому «Динамо» предстоит сыграть против «Лудогорца», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Права на ошибку нет: в раунде плей-офф матч всего один. На кону – путевка в группу.
О настрое команды на судьбоносную дуэль – в сюжете Максима Мелещени.
В непривычном для себя амплуа хозяев столичного стадиона «Динамо» футболисты из Бреста готовятся к игре с «Лудогорцем». Обе команды подходят к матчу в достаточно неплохой форме. У динамовцев за плечами свежая победа над БАТЭ. Но нельзя забывать, что в квалификацию Лиги Европы они попали после поражения в Лиге чемпионов.
У болгар в первенстве страны дела тоже идут неплохо, да и путь во второй по значимости турнир континента у «Лудогорца» был такой же. Несмотря на похожее положение дел у команд, на пресс-конференции Сергей Ковальчук в своих ожиданиях был сдержан.
Сергей Ковальчук, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:
Нам будет противостоять серьезный соперник, хорошая команда, которая неоднократно участвовала в групповых этапах еврокубков. Поэтому, скажем так, с очень веселой группой атаки и индивидуальными сильными футболистами, но со своей стороны мы постараемся нейтрализовать все сильные стороны соперника и приложить максимум усилий со своей стороны в атакующих действиях, чтобы игра смотрелась.
Обсуждался также и состав: интересовали журналистов в первую очередь Нойок и Бакай, которые на поле в последних играх не появлялись. Коуч брестчан рассказал, что они с командой в Минске, и заверил, что состав для матча будет подобран оптимальный.
Подготовку клуб проходил не только физическую: парни Ковальчука, по словам самого тренера, смотрели матчи соперника в Лиге и в еврокубках и уровень «Лудогорца» прекрасно знают.