Главный тренер «Динамо-Брест» о матче с «Лудогорцем»: «Постараемся нейтрализовать все сильные стороны соперника»

Новости Беларуси. Еврокубковая осень для белорусских фанатов еще может случиться. В рамках квалификации Лиги Европы брестскому «Динамо» предстоит сыграть против «Лудогорца», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Права на ошибку нет: в раунде плей-офф матч всего один. На кону – путевка в группу.

О настрое команды на судьбоносную дуэль – в сюжете Максима Мелещени.

В непривычном для себя амплуа хозяев столичного стадиона «Динамо» футболисты из Бреста готовятся к игре с «Лудогорцем». Обе команды подходят к матчу в достаточно неплохой форме. У динамовцев за плечами свежая победа над БАТЭ. Но нельзя забывать, что в квалификацию Лиги Европы они попали после поражения в Лиге чемпионов.