«Мы глина в руках тренера». Более 500 участников собралось на турнир по лёгкой атлетике в Минске

Новости Беларуси. 500 юных атлетов со всей страны, возраст которых не превышает 14 лет, собрались на традиционный легкоатлетический турнир памяти заслуженных тренеров БССР Сергея Хомчука и Мечислава Овсяника, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходят в нашей столице под патронажем белорусского спортивного общества «Динамо». В числе вип-гостей – воспитанники заслуженных спортивных коучей, мастера спорта, участники Олимпиад разных лет. Высоких результатов можно добиться исключительно в тандеме тренер-ученик.

Алексей Лелин, участник Олимпийских игр в Сиднее:

Мы глина в руках тренера. И ты должен беспрекословно выполнять его поручения, требования – как угодно это можно назвать. Это очень хороший пример именно того, что надо уважать и ценить труд тренера. Этот результат показывает, насколько подрастающему поколению надо равняться и брать пример с этого.

Ребята на минском турнире в течение двух дней разыграют награды в 11 дисциплинах в двух возрастных категориях. 15 ноября определились победители на двух беговых дистанциях, а также в толкании ядра. Отметим результат Вероники Яськовой: девочка отправила снаряд на 14 метров 86 сантиметров. Также тренерский штаб выделил Доминику Галузо, которая пробежала дистанцию 60 метров за 7,94 секунды и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Игорь Оберемко, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:

На этот турнир у нас традиционно всегда приезжают самые лучшие дети различных возрастов. Вы знаете, сколько в нашей стране делается вообще для спорта? Для легкой атлетики тем более. Обратите внимание, какие построены благодаря нашей государственной политике, главе государства легкоатлетические комплексы. Даже посмотреть на этот комплекс – он должен быть заполнен на все 100 %. Сейчас отрадно и приятно видеть, что здесь более 500 участников только общества «Динамо» участвует, наших воспитанников. Плюс еще приглашенные со всей страны дети. Это, во-первых, престиж. Это дает всем нам толчок дальнейший для развития этого вида спорта.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Этот возраст – от 10 до 14 лет – они только начинают, только знакомятся с легкой атлетикой. Легкая атлетика может начинаться с 7 лет, но они уже имеют какой-то определенный уровень, который демонстрируют сейчас. А уже через года 3-4 они могут претендовать уже на то, чтобы попасть в национальную команду Республики Беларусь. В Минске стартовал Мемориал заслуженных тренеров БССР по легкой атлетике.