«Мы добьёмся того, что было намечено». Результаты стартового дня «Первенства наций» в Раубичах

Новости Беларуси. В «Раубичах» стартовал еще один совместный спортивный проект Беларуси и России – «Первенство наций», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это международные соревнования по лыжным гонкам, в которых принимают участие сильнейшие юниоры двух стран. Андрей Швед: российская школа лыжных гонок – это лучшая школа в мире. Читайте здесь.

Плотное сотрудничество уже приносит свои результаты. Белорусские лыжники в этом сезоне стали показывать стабильные результаты, особенно на выездных турнирах, а в отдельных видах программы значатся и в призовых тройках. Сейчас в поле зрения функционеров ближайший резерв.

Андрей Швед, председатель попечительского совета Белорусской федерации лыжных гонок:

Сегодня мы впервые проводим для наших юниоров вот эти совместные наши соревнования «Первенство наций». По сути дела, это альтернатива чемпионату мира. И считаем, что подобного рода спортивные мероприятия – это серьезный шаг к дальнейшему развитию зимних видов спорта, в том числе и лыжных гонок. Уверен, это станет доброй традицией. И уверен, что с каждым годом в этих соревнованиях будут принимать участие большее число команд и большее число сильнейших спортсменов мира.

В стартовый день турнира значился спринт, в котором приняло участие около 60 юных спортсменов. Чтобы дойти до финала, участники сначала преодолевали квалификацию, после состоялись четверть- и полуфиналы. У юниорок победа досталась могилевчанке Анне Мачехиной, которая удостоилась комплимента от самой Елены Вяльбе. У парней быстрее всех дистанцию преодолел россиянин Кирилл Кочегаров. Лучший результат наших ребят – 9-я позиция итогового протокола. Егор Короткин отстал от лидера более чем на 11 секунд.

Андрей Коваленко, первый заместитель председателя Белорусской федерации лыжных гонок:

Наши все-таки спортсмены должны быть на лидирующих позициях в лыжных гонках. Есть четкие договоренности: в России перед нами открыты двери. Есть договоренности о совместных тренировках. О том, что российские тренеры нам будут что-то подсказывать, помогать. Мы провели семинар летом прекрасный для наших тренеров. Я думаю, что шажок за шажком все-таки мы добьемся того, что было намечено.