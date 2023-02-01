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Волейбол. Молодёжные сборные Беларуси побеждают в матчах лиги России

01 февраля 2023 12:46
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Две победы и одно поражение. Таков промежуточный итог выступления сборной парней в 5-м туре Молодежной лиги России. В матче, который завершал первый круг, наши представители сломили сопротивление «Факела» из Нового Уренгоя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. Молодёжные сборные Беларуси побеждают в матчах лиги России-1

Конкуренты дважды вели по сетам, но отечественные спортсмены дважды нивелировали отставание. И даже больше – смогли в итоге взять матч в укороченной партии. Сегодня, 1 февраля, день отдыха, затем предстоят повторные свидания.
А вот девушкам только предстоит выйти на паркет. Их ожидает матч с командой «Динамо-Метар». Старт в 5-м туре выдался на загляденье. По всем статьям была обыграна дружина «Тюмень-Прибой» – 3:0.

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# Волейбол # Фотофакт

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