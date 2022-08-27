«Мы давно конкуренты». Белорусы соревновались с россиянами в конном троеборье в Ратомке
Новости Беларуси. В Ратомке завершился открытый Кубок Беларуси по конному троеборью памяти героя Советского Союза Льва Доватора, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в старте, помимо наших спортсменов, принимали и россияне. В заключительный день всадники соревновались в конкуре.
Зарубежные гости смогли продемонстрировать себя во всей красе. Россиянка Лидия Юдина на Кроу после кросса располагалась на третьей строчке промежуточного протокола. Но четко выполненная финальная программа принесла свои плоды, и дуэт завоевал главный приз соревнований. Второе и третье места остались за белорусками. Серебро у пары Валерии Сушинской и Гленвиля. Бронза – у Анастасии Шклянковой и Дэкера.
Виктор Малашко, заместитель генерального директора РЦОП конного спорта и коневодства:
Любые соревнования полезны – это раз. Во-вторых, можно сказать, что среди российско-белорусских взаимоотношений мы давно конкуренты, особенно в троеборье. Если раньше можно было выиграть с разницей в два повала в конкуре, то на сегодняшний момент все делится в сотые. И конкуренция очень высокая. Это наши совместные соревнования, скажем так, в рамках объединения, в рамках интеграционных процессов. Мы уже приглашаем на данные соревнования, делаем открытого формата. И поэтому российские пары уже приезжают к нам соревноваться на тех же условиях, как и наши спортсмены.
Работа по сотрудничеству с российскими спортсменами не останавливается. Следующий старт ждет наших атлетов в сентябре. Можно ожидать, что конкуренцию белорусским наездникам на нем составят и зарубежные оппоненты.