«Мы давно конкуренты». Белорусы соревновались с россиянами в конном троеборье в Ратомке

Зарубежные гости смогли продемонстрировать себя во всей красе. Россиянка Лидия Юдина на Кроу после кросса располагалась на третьей строчке промежуточного протокола. Но четко выполненная финальная программа принесла свои плоды, и дуэт завоевал главный приз соревнований. Второе и третье места остались за белорусками. Серебро у пары Валерии Сушинской и Гленвиля. Бронза – у Анастасии Шклянковой и Дэкера.

Виктор Малашко, заместитель генерального директора РЦОП конного спорта и коневодства:

Любые соревнования полезны – это раз. Во-вторых, можно сказать, что среди российско-белорусских взаимоотношений мы давно конкуренты, особенно в троеборье. Если раньше можно было выиграть с разницей в два повала в конкуре, то на сегодняшний момент все делится в сотые. И конкуренция очень высокая. Это наши совместные соревнования, скажем так, в рамках объединения, в рамках интеграционных процессов. Мы уже приглашаем на данные соревнования, делаем открытого формата. И поэтому российские пары уже приезжают к нам соревноваться на тех же условиях, как и наши спортсмены.