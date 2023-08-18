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«Мы дали практику ребятам». Главком ФК БАТЭ о результатах в квалификационных матчах Еврокубков

18 августа 2023 14:16
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БАТЭ и «Неман» провели очередные матчи в квалификационных турнирах Еврокубков. К сожалению, похвастаться хорошими результатами клубы не могут, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мы дали практику ребятам». Главком ФК БАТЭ о результатах в квалификационных матчах Еврокубков-1

В Лиге Европы у БАТЭ после разгрома от «Шерифа» в первой встрече были лишь призрачные шансы на проход дальше. Тем не менее борисовчане начали резво, открыв счет уже на 25 минуте. Однако конец первого тайма получился провальным. До ухода на перерыв соперники заработали и реализовали два пенальти. Вырвать ничью удалось под занавес матча. Таким образом, БАТЭ продолжит еврокубковый путь в третьем раунде квалификации Лиги конференции. За билет в основу ему предстоит сразиться с «Балкани» из Косово.

«Мы дали практику ребятам». Главком ФК БАТЭ о результатах в квалификационных матчах Еврокубков-4

Кирилл Ольшевский, главный тренер ФК БАТЭ:
Мы дали практику тем ребятам, которые до этого играли немного, то есть произвели ротацию с точки зрения уже дальнейших игр. Хоть у нас и неименитый соперник впереди, но при этом достаточно крепкий, который уже имеет победу над тем же «Лудогорцем» (подробности здесь).

«Мы дали практику ребятам». Главком ФК БАТЭ о результатах в квалификационных матчах Еврокубков-7

А вот «Неман» завершил свое выступление на международных полях. В ответном матче гродненцы уступили «Целе», пропустив четыре мяча. Однако и без гола престижа не остались. В итоге по сумме двух встреч счет 5:1 в пользу оппонентов.

# Футбол # Кирилл Ольшевский # Фотофакт

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