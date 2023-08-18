БАТЭ переходит в плей-офф квалификации Лиги конференций. Комментарий тренера
Белорусские футбольные клубы неудачно провели поединки квалификации европейских кубковых турниров. В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы борисовский БАТЭ сыграл вничью с молдавским «Шерифом» – 2:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Поскольку на прошлой неделе белорусский клуб проиграл с крупным счетом – 1:5, БАТЭ покидает турнир и переходит в плей-офф квалификации Лиги конференций, где его соперником будет косовский «Балкани».
Кирилл Ольшевский, главный тренер ФК БАТЭ:
В Косово нам точно не будет просто. Но мы надеемся, что с учетом этой игры мы можем продемонстрировать тот футбол, который позволит нам попасть в группу Лиги конференций.
В третьем квалификационном раунде Лиги конференций «Неман» уступил словенскому «Целе» с результатом 1:4. Гродненский клуб завершил свой еврокубковый сезон.