Хоккеисты «Немана» потерпели первое поражение на международном турнире

В Гродно продолжается предварительный раунд хоккейного турнира «Евро-Азиатский Кубок дружбы». Это международные соревнования с участием лучших клубов Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В среду состоялись две игры. Накануне гродненский «Неман» встречался с российским клубом «Сокол». Гости владели преимуществом на протяжении всего матча и сумели забросить пять шайб, гродненцы ответили лишь дважды и потерпели первое поражение на турнире.