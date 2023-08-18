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Хоккеисты «Немана» потерпели первое поражение на международном турнире

18 августа 2023 13:11
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В Гродно продолжается предварительный раунд хоккейного турнира «Евро-Азиатский Кубок дружбы». Это международные соревнования с участием лучших клубов Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Немана» потерпели первое поражение на международном турнире-1

В среду состоялись две игры. Накануне гродненский «Неман» встречался с российским клубом «Сокол». Гости владели преимуществом на протяжении всего матча и сумели забросить пять шайб, гродненцы ответили лишь дважды и потерпели первое поражение на турнире.

# Хоккей # Фотофакт

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