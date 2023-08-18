Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в США

Арина уверенно провела матч, превосходя оппонентку в ключевые моменты, и как итог убедительная виктория со счетом 6:3, 6:3. В матче за выход в полуфинал Соболенко сразится с пятым номером мирового рейтинга Онс Жабер. Предыдущая встреча этих двух теннисисток состоялась в 1/2 финала Уимблдона, тогда сильнее оказалась теннисистка из Туниса. В прошлом сезоне Соболенко дошла до полуфинала. И сейчас ей важно подтвердить очки.