Прямой эфир

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в США

18 августа 2023 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира категории 1 000 в американском Цинциннати. В 1/8 финала вторая ракетка планеты победила представительницу России Дарью Касаткину, занимающую 13-е место мирового топа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в США-1

Арина уверенно провела матч, превосходя оппонентку в ключевые моменты, и как итог убедительная виктория со счетом 6:3, 6:3. В матче за выход в полуфинал Соболенко сразится с пятым номером мирового рейтинга Онс Жабер. Предыдущая встреча этих двух теннисисток состоялась в 1/2 финала Уимблдона, тогда сильнее оказалась теннисистка из Туниса. В прошлом сезоне Соболенко дошла до полуфинала. И сейчас ей важно подтвердить очки.

# Теннис # Арина Соболенко # Онс Жабер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Есть абсолютно всё – в Островце открыли новую спортплощадку
18 августа 2023 13:48

Есть абсолютно всё – в Островце открыли новую спортплощадку

Хоккеисты «Немана» потерпели первое поражение на международном турнире
18 августа 2023 13:11

Хоккеисты «Немана» потерпели первое поражение на международном турнире

БАТЭ переходит в плей-офф квалификации Лиги конференций. Комментарий тренера
18 августа 2023 13:10

БАТЭ переходит в плей-офф квалификации Лиги конференций. Комментарий тренера