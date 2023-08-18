Есть абсолютно всё – в Островце открыли новую спортплощадку

Новости Беларуси. Новый многофункциональный спорткомплекс в Островце готов принимать любителей здорового образа жизни всех возрастов. 18 августа состоялось торжественное открытие объекта. Он появился здесь благодаря поддержке Президентского спортклуба и стал отличным подарком к 555-му дню рождения города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник в Островце отметят в эту субботу. Площадка оснащена по последнему слову. Здесь и корт для игры в баскетбол, и зона с тренажерами, есть зона, адаптированная для людей с ограниченными возможностями. Теперь занятия спортом доступны всем желающим в любое время.

Алексей Дворецкий, заведующий сектором спорта и туризма Островецкого райисполкома:

Это многофункциональная силовая площадка «Спорт для всех» от Президентского спортивного клуба. Построена именно в этом районе, потому что была здесь необходима. В этом микрорайоне очень много и взрослых, и детей, она будет востребована, здесь будут заниматься.