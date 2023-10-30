Мужская сборная по гандболу готовится к Суперсерии против сборной России

Участие в кэмпе принимают 20 спортсменов, в том числе и все наши лидеры. В прошлый раз земляки играли против российской дружины в марте. Тогда в серии из двух поединков один матч белорусы выиграли – 29:26. Вторая встреча завершилась с ничейным счетом – 29:29. Отечественные гандболисты показывают неплохой рост. А способствуют повышению уровня нашей сборной земляки, которые играют в европейских клубах. Приезжая домой, они с удовольствием делятся опытом с теми, кто выступает во внутреннем чемпионате.

Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу:

Когда мы делали вызов, ребята спрашивали о приезде, но ни один ничего не сказал. Спрашивали только, когда, тренер? Все знают, что такое национальная сборная. Все хотят играть за сборную, и мы этому очень рады. Многие мои игроки выступают в европейских клубах – для нас это очень хорошо. Они получают там хорошую игровую практику. Самое важное для нас, что они получают огромный опыт, играя в чемпионской Лиге, в Бундеслиге, играя против ведущих игроков Европы. И это мы переносим на площадку. Здесь существует такой климат в команде, который, возможно, тренеру главное не испортить ничего. А ребята сами берут шефство над молодыми: что-то показывают, и все делают. Я даже не оборачиваюсь, потому что знаю, что они все работают.