Мужская сборная Беларуси по баскетболу готовится к квалификации чемпионата Европы

Новости Беларуси. Шесть квалификационных матчей отделяют мужскую сборную Беларуси по баскетболу от основного раунда чемпионата Европы 2017. Подопечных Александра Крутикова ожидают встречи со сборными Эстонии, Польши и Португалии. Первый матч состоится на выезде 31 августа в Прибалтике. Напрямую в основной раунд континентального форума выходит одна команда, а после добираются еще 4 лучшие дружины из всего предварительного раунда.

Сборная Беларуси сформирована вновь, тренерский штаб просмотрел более 40 кандидатур и выбрал 18 лучших баскетболистов, которые уже прошли успешно ряд международных матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Крутиков, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу:

Мы сыграли в Польше три хорошие матчевые встречи с американской командой, мы сыграли очень хороший турнир в Китае и три игры мы сыграли с национальными командами Нидерландов, Литвы, Венесуэлы в Литве. И вот та группа, которая сейчас присутствовала, заслужила то, чтобы получить эти майки.

Одним из весомых приобритений сборной стал тяжелый форвард, игрок немецкого клуба «Бамберг» Владимир Веремеенко. Главным арументом согласия спортсмена стало «большое желание пройти в основной раунд Евробаскета».

Владимир Веремеенко, тяжелый форвард мужской сборной Беларуси по баскетболу:

До декабря я принял решение, что приеду в сборную, всячески поддерживал отношения с тренеров, говорил ему об этом. Команды, с которыми будем играть, та же Польша, Эстония, очень сильные по составу. Но здесь все, как говорится, не длинный сезон, здесь игра складывается из двух игр (дома и на выезде). Просто нужно постараться сделать все возможное и захотеть. Если по-настоящему захотим, то, я думаю, все получится.