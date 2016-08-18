23-летняя российская спортсменка Белякова завоевала медаль, покинув ринг в инвалидной коляске

Новости России. Российские болельщики с тревогой ждут новостей о состоянии здоровья 23-летней Анастасии Беляковой. В женском турнире Олимпиады по боксу в категории до 60 кг спортсменка уступила француженке Эстель Моссели техническим нокаутом.
Россиянка пропустила мощный удар и не смогла продолжить бой.
С ринга Анастасию увезли в инвалидном кресле. Не исключено, что боксировать она больше не сможет.
Участие в полуфинале олимпийского турнира обеспечило Анастасии Беляковой бронзовую медаль. По словам главного тренера сборной, у спортсменки выбит локтевой сустав.
Виктор Лисицын, главный тренер женской сборной России по боксу (агентству РИА Новости):
Очень обидная тяжелая травма, которая лишила нас золота.
К несчастью, эта травма далеко не первая на Играх в Рио.
На прошлой неделе шокирующие кадры облетели мир. Армянский тяжелоатлет Андраник Карапетян получил серьезную травму на Олимпиаде в Рио. Выполняя толчок 195-килограммовой штанги, 20-летний спортсмен не справился со снарядом, и его левый локоть буквально вывернуло наизнанку.
В один из первых дней Олимпиады французский гимнаст Самир Аит Саид сломал ногу при приземлении после выполнения опорного прыжка. Прогнозы неутешительны (здесь подробнее).