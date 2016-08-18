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23-летняя российская спортсменка Белякова завоевала медаль, покинув ринг в инвалидной коляске

18 августа 2016 15:43
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Новости России. Российские болельщики с тревогой ждут новостей о состоянии здоровья 23-летней Анастасии Беляковой. В женском турнире Олимпиады по боксу в категории до 60 кг спортсменка уступила француженке Эстель Моссели техническим нокаутом.

Россиянка пропустила мощный удар и не смогла продолжить бой.

С ринга Анастасию увезли в инвалидном кресле. Не исключено, что боксировать она больше не сможет.

23-летняя российская спортсменка Белякова завоевала медаль, покинув ринг в инвалидной коляске -1

Участие в полуфинале олимпийского турнира обеспечило Анастасии Беляковой бронзовую медаль. По словам главного тренера сборной, у спортсменки выбит локтевой сустав.

Виктор Лисицын, главный тренер женской сборной России по боксу (агентству РИА Новости):
Очень обидная тяжелая травма, которая лишила нас золота.

К несчастью, эта травма далеко не первая на Играх в Рио.

На прошлой неделе шокирующие кадры облетели мир. Армянский тяжелоатлет Андраник Карапетян получил серьезную травму на Олимпиаде в Рио. Выполняя толчок 195-килограммовой штанги, 20-летний спортсмен не справился со снарядом, и его левый локоть буквально вывернуло наизнанку.

В один из первых дней Олимпиады французский гимнаст Самир Аит Саид сломал ногу при приземлении после выполнения опорного прыжка. Прогнозы неутешительны (здесь подробнее).

# Фотофакт # Олимпиада 2016 # Анастасия Белякова

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