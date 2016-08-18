23-летняя российская спортсменка Белякова завоевала медаль, покинув ринг в инвалидной коляске

Новости России. Российские болельщики с тревогой ждут новостей о состоянии здоровья 23-летней Анастасии Беляковой. В женском турнире Олимпиады по боксу в категории до 60 кг спортсменка уступила француженке Эстель Моссели техническим нокаутом.

Россиянка пропустила мощный удар и не смогла продолжить бой.

С ринга Анастасию увезли в инвалидном кресле. Не исключено, что боксировать она больше не сможет.