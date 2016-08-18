Рио-2016. Дарья Клишина рассказала, почему не оправдала надежды России в легкой атлетике

Новости России. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заняла 9-ое место на Олимпиаде-2016 в Рио и выбыла из соревнований. Лучшим результатом спортсменки по итогам трех попыток стал прыжок на 6,63 метра. Дарья Клишина (запись в Instagram):

Эти Олимпийские игры для меня подошли к концу, и не важно, как они закончились, но в любом случае я приобрела огромный опыт, который пронесу через всю свою жизнь. И мне хотелось бы сказать огромное спасибо за ту поддержку, которую я чувствовала, несмотря ни на что!!!

Дарье Клишиной участие в этих Играх далось тяжело – и морально, и физически. Сначала разгорелся допинговый скандал, из-за которого от участия в Олимпиаде дисквалифицировали всю сборную России по легкой атлетике. Тогда Клишина, единственная, смогла получить индивидуальный допуск: она тренировалась по индивидуальной программе в США и 90% времени подвергалась допинг-контролю. Злые языки поспешили обвинить девушку в непатриотизме и во многом другом. Потом Дарье пришлось отстаивать право на участие в Играх уже находясь в Рио. ИААФ приняла решение запретить Клишиной выступать на Олимпиаде из-за новых данных комиссии Всемирного антидопингового агентства. К счастью, Спортивный арбитражный суд поддержал поданную Клишиной апелляцию, что позволило ей все-таки получить олимпийский опыт.