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«Отобравшийся на Олимпийские игры спортсмен – уже герой»: как белорусы поддерживают Алину Талай

18 августа 2016 14:45
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Новости Беларуси. Алина Талай предварительную стадию на стометровке с барьерами преодолела с 4-м временем. Белорусские болельщики не без оснований надеялись увидеть Алину на пьедестале или как минимум в финале. Однако в полуфинале белоруску постигла неудача, она споткнулась об один из барьеров, сбила темп и в итоге завершила дистанцию последней в своем забеге, утратив шансы на финал.

Происходящее стало шоком и для Алины, и для многотысячной армии ее поклонников.

Судя по комментариям в социальных сетях, болельщиков расстроило не столько отсутствие медали в легкой атлетике, а то, что за этим забегом стоит многолетний труд спортсменки. Расстроенная, она нашла в себе силы и на своей странице в социальной сети обратилась к тем, кто был с ней и поддерживал до последнего (здесь подробнее).

# Фотофакт # Алина Талай # Олимпиада 2016

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