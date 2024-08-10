Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу проведут товарищеские матчи с командами России

Пресс-конференция, посвященная этому событию, прошла сегодня во Дворце спорта. Матчи состоятся там же, 17 и 18 августа. Откроют игровой день женщины, затем на площадку выйдут мужские сборные Беларуси и России. По словам главных тренеров, главная цель – показать красивую игру.

Сергей Чесновицкий, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу: Игры с Россией, они помогают нам быть в тонусе, чтобы мы привыкали друг к другу, чтобы мы знали требования тренеров, возможности игроков тренеры знали. То есть мы, как я девчонкам говорил, должны быть всегда готовы вернуться на международную арену. На это девчонки настраиваются, их даже дополнительно настраивать не нужно, они все хотят выиграть. Россия очень серьезный раздражитель, очень серьезная команда, поэтому настраиваемся на победу.

Анна Давыскиба, игрок женской сборной Беларуси по волейболу:

Всегда рада, когда меня вызывают в сборную. Не всегда получается приезжать в связи с графиком, с тем, что маленькая дочь подрастает. В этом году удалось выбраться. С большим трепетом, с большим ожиданием ждала сборов, ждала наши первые тренировки. И была очень-очень рада видеть всех, приехать в Беларусь. И буду рада делиться волейболом, которому научилась я, и принимать волейбол, которому научились девчонки.

Окончательные составы команд будут корректироваться вплоть до предстоящих игр. Известно, что это будут как молодые игроки, так и сильнейшие спортсмены, включая легионеров. Для белорусов предстоящие матчи станут хорошей проверкой сил. И мужская, и женская сборные России входят в число лидеров мирового волейбола. В наших командах Также немало сильных игроков, выступающих в топовых европейских и российских клубах.