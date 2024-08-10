Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Торонто, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В одной восьмой белоруска встречалась с 33-й ракеткой мира Кэти Бултер из Великобритании и не оставила сопернице ни единого шанса – 6:3, 6:3. Соболенко полностью превзошла Бултер на второй подаче, выиграв 66 % мячей против 30 у британки. Матч продолжался менее полутора часов.

За выход в полуфинал наша теннисистка поспорит с американкой Амандой Анисимовой. Турнир завершится 12 августа. Победительница заработает 1000 рейтинговых очков.