Лукашенко поздравил тяжелоатлета Евгения Тихонцова с бронзой на Олимпиаде

Медальная копилка Беларуси пополнилась бронзовой наградой. Тяжелоатлет Евгений Тихонцов замкнул тройку сильнейших на Олимпийских играх в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В категории до 102 килограммов наш спортсмен показал характер и сумел оставить позади титулованных соперников. После первого упражнения – рывка – белорус шел четвертым. Однако в толчке Евгений выполнил успешные попытки на 214 и 219 килограммов, в то время как его главные конкуренты в борьбе за медаль не справились со штангой. По сумме двоеборья ему покорились 402 килограмма.

С завоеванием бронзовой медали Евгения Тихонцова поздравил глава государства. Александр Лукашенко выразил уверенность, что достойное выступление белорусских тяжелоатлетов на Олимпиаде послужит хорошим стимулом для тренеров, работающих на всех этапах спортивной подготовки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тысячи болельщиков ждали этого успеха и верили в тебя. В борьбе с сильнейшими спортсменами мира ты продемонстрировал высокое мастерство, подкрепленное стальным характером, и поднялся на олимпийский пьедестал.

Эта медаль стала четвертой для белорусской делегации в Париже. Ранее в прыжках на батуте золото завоевал Иван Литвинович, серебро в аналогичном виде программы у женщин взяла Виолетта Бордиловская. Еще одну серебряную награду в академической гребле выиграл Евгений Золотой.