«Витебск» обыграл «Металлург» в Кубке Руслана Салея

Битва лидеров группы «Б» состоялась в розыгрыше Кубка Руслана Салея. В очном споре сошлись «Витебск» и жлобинский «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, что северяне – действующие обладатели второго по значимости национального трофея. А подопечные Дмитрия Кравченко – чемпионы страны. Их дуэль ожидалась с особым интересом и нетерпением.

Первой шайбы пришлось ждать очень долго. Счет был открыт только во втором периоде. Отличились хозяева. Совсем скоро «Витебск» вел уже 2:0. А в середине отрезка и вовсе запахло разгромом – 3:0.