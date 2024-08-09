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«Витебск» обыграл «Металлург» в Кубке Руслана Салея

09 августа 2024 20:06
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Битва лидеров группы «Б» состоялась в розыгрыше Кубка Руслана Салея. В очном споре сошлись «Витебск» и жлобинский «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Витебск» обыграл «Металлург» в Кубке Руслана Салея-1

Напомним, что северяне – действующие обладатели второго по значимости национального трофея. А подопечные Дмитрия Кравченко – чемпионы страны. Их дуэль ожидалась с особым интересом и нетерпением.

Первой шайбы пришлось ждать очень долго. Счет был открыт только во втором периоде. Отличились хозяева. Совсем скоро «Витебск» вел уже 2:0. А в середине отрезка и вовсе запахло разгромом – 3:0.

# Хоккей Беларуси

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