В Минске стартовал Открытый Чемпионат Беларуси на призы Президента по САМБО

Новости Беларуси. Лучшие самбисты из 10 стран мира собрались в Минске. В столичном Дворце спорта стартовал Открытый Чемпионат Беларуси на призы Президента.

С 2008 чемпионат носит статус этапа Кубка мира. А за 17 лет его проведения в турнире участвовали всемирно известные мастера самбо, чемпионы мира, чьи имена занесены в Книгу рекордов Гиннеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Кот, главный тренер Национальной сборной Беларуси по САМБО:

Мы просто видим, это первое соревнование сезона, мы видим, кто в каком состоянии, во-первых, во-вторых, мы хотим доказать, что наши сильнейшие, это в любом случае. Естественно, провести качественный отбор на Чемпионат Европы и Чемпионат мира.

Вероника Козловская, государственный тренер Министерства спорта и туризма Республики Беларусь по САМБО:

Команда России и команда Казахстана доминируют. К сожалению, в этом году мы немножко сместились из ряда событий, поэтому к нам приехало немножко меньше народа, чем хотелось бы. Соревнования достойные, команды, спортсмены все очень хорошие.



