6 порций картофеля и ... : австралийский спортсмен показал, как нужно завершать выступление в Рио

Фотографию внушительного заказа спортсмен разместил на своей страничке в социальной сети. Четыре упаковки куриных наггетсов, шесть порций картофеля фри и столько же бургеров. Саван говорит, что вредная еда – настоящее блаженство для того, кто столько месяцев пускал слюнки, проходя мимо McDonald’s. Источник фото: instagram.com/sawansera/ Саван Сирасинг, австралийский бадминтонист: Теперь пришло время есть вредную пищу после нескольких месяцев здорового питания.

Атлеты вынуждены придерживаться программы здорового питания, поэтому фаст-фуд им только снится. А вот спортсмены, которые уже завершили свое выступление на Олимпиаде, выстраиваются в очереди за вредной едой. И снимки в социальных сетях тому подтверждение.





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Более того, многие команды отправляются в ресторан быстрого питания праздновать завоеванные медали и даже олимпийские титулы. Напомним, в финале олимпийского турнира по регби-7 команда Фиджи разгромила британцев. Золото Олимпиады – первая медаль, завоеванная представителями этой республики за всю историю своего участия в Играх. А это 60 лет. В интервью после церемонии награждения регбисты рассказали: победу пойдут праздновать в «Макдональдс», куда им было запрещено ходить до окончания соревнований (здесь подробности).