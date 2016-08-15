Романтика Рио: китайский олимпиец сделал предложение коллеге по сборной во время церемонии награждения

Новости Бразилии. Олимпиада в Рио продолжает радовать не только рекордами, но и трогательными моментами. 25-летняя китаянка Хэ Цзы, завоевавшая в прыжках в воду серебряную медаль, и не догадывалась, что ее ждет еще один сюрприз.



Ее возлюбленный Цинь Хай, двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012) в синхронных прыжках, когда Хэ Цзы находилась еще на пьедестале, опустился перед ней на колено, и предложил руку и сердце.





Никто не сомневался в том, что девушка ответит согласием.

Напомним, что это не первое предложение на Играх в Рио. На прошлой неделе российский гимнаст Давид Белявский попросил свою девушку Машу стать его женой сразу после командных соревнований, на которых он завоевал серебряную медаль.

Давид Белявский:

Идея вручить кольцо после церемонии награждения пришла сразу, я долго не раздумывал над этим. Были и другие варианты. Если бы не было медали, сделал бы это позже! Конечно, волновался, может, даже больше, чем перед подходом на снаряд!



Кстати, победу на Играх в Рио Давид посвятил Марии. Говорит, что она его самая преданная болельщица (подробнее об этой истории любви здесь).