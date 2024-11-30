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Анна Сола и Павел Белько завоевали бронзу в одиночной смешанной эстафете

30 ноября 2024 12:01
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Анна Сола и Павел Белько завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На экваторе дистанции наш основной состав замыкал топ-3, однако Сола сумела улучшить результат и подняла дуэт на строчку выше. На четвертом отрезке Белько на некоторое время выпал из числа лидеров, но на последних метрах дистанции отыграл отставание и финишировал третьим. В борьбе за бронзу белорус на 0,1 секунды опередил ближайшего преследователя. 

Еще один наш тандем в составе Анны Пестеревой и Никиты Лобастова показал 13-й результат. Программу соревнований в Ханты-Мансийске завершит классическая смешанная эстафета, которая пройдет 1 декабря.

# Биатлон

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