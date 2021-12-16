«Ребята счастливы». В Минске прошёл турнир по боулингу среди спортсменов с особенностями развития

Новости Беларуси. Всемирная Специальная Олимпиада, республиканские соревнования по футболу, а сегодня, 16 декабря, и рождественский турнир по боулингу, который прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все эти мероприятия, где принимают участие спортсмены с особенностями психофизического развития, стали возможны благодаря двустороннему сотрудничеству между Президентским спортивным клубом и общественной организацией «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс», занимающейся продвижением специального олимпийского движения в Беларуси. В канун 2022 года 8 команд, состоящих из подростков от 14 лет из школ-интернатов и домов инвалидов, определяли сильнейших в состязании по боулингу. Накал страстей, эмоции и ликование победителей – все это и, конечно, памятные подарки от организаторов получили участники состязаний.

Ольга Томукевич, директор по развитию общественного объединения «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс»:

Мы стараемся наших ребят развивать во всех направлениях. У нас проходят турниры по футболу, баскетболу, плаванию. И в этом году мы начали новый вид спорта – боулинг. Ребятам это очень нравится, достаточно простые и понятные правила, небольшие команды. Ребята счастливы и получают массу положительных эмоций. Следующее мероприятие, которое пройдет в Слуцке, будет спортивным праздником для молодых атлетов. Молодые атлеты – это участники дошкольного возраста, ребята от 2 до 8 лет с особенностями развития.