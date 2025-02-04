Саснович с победой стартовала на турнире WТА в Румынии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская теннисистка Александра Саснович продолжает выступление на турнире WТА-250 в Румынии. Наша спортсменка в тандеме с польской теннисисткой Катажиной Питер пробилась во второй круг. Интернациональный тандем не оставил шансов другой международной паре бельгийско-американского дуэту Глисон/Циммерман – 6:2, 6:0. Поединок продолжался 1 час. А вот в одиночке белоруске не повезло. Она не сумела пробиться в основу, завершив борьбу в решающем матче отбора.