Прямой эфир

Белорусский хоккеист Артем Левшунов вызван в основной состав «Чикаго»

04 февраля 2025 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусский хоккеист Артем Левшунов вызван в основной состав клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Напомним, 19-летний защитник был выбран командой на драфте под общим рекордным 2 номером. Однако из-за травмы, полученной на предсезонке, исполнитель пропустил подготовку с основной дружиной. Соревновательный год он начал в фарме «ястребов» «Рокфорд Айсхогс». В регулярке за спиной 38 матчей и 13 результативных баллов. Показатель полезности -5. Несмотря на неплохую статистику Левшунов вряд ли дебютирует в НХЛ. Пока рассчитано, что защитник пробудет в рядах «Чикаго» во время паузы в АХЛ.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Саснович с победой стартовала на турнире WТА в Румынии
04 февраля 2025 12:37

Саснович с победой стартовала на турнире WТА в Румынии

Юным футболистам Гродненской области вручили сертификаты на покупку спортинвентаря
04 февраля 2025 07:08

Юным футболистам Гродненской области вручили сертификаты на покупку спортинвентаря

«Динамо-Шинник» продолжает возглавлять Серебряный дивизион МХЛ
03 февраля 2025 20:17

«Динамо-Шинник» продолжает возглавлять Серебряный дивизион МХЛ