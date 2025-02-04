Белорусский хоккеист Артем Левшунов вызван в основной состав «Чикаго»

Белорусский хоккеист Артем Левшунов вызван в основной состав клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, 19-летний защитник был выбран командой на драфте под общим рекордным 2 номером. Однако из-за травмы, полученной на предсезонке, исполнитель пропустил подготовку с основной дружиной. Соревновательный год он начал в фарме «ястребов» «Рокфорд Айсхогс». В регулярке за спиной 38 матчей и 13 результативных баллов. Показатель полезности -5. Несмотря на неплохую статистику Левшунов вряд ли дебютирует в НХЛ. Пока рассчитано, что защитник пробудет в рядах «Чикаго» во время паузы в АХЛ.