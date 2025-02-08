Молодёжная сборная Беларуси по хоккею стала обладателем «Кубка Будущего»

Молодежная сборная Беларуси по хоккею – обладатель «Кубка Будущего». 8 февраля в заключительном поединке турнира парни Андрея Михалева взяли вверх над командой России U18, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовый период прошел в упорной борьбе, поразить ворота никому не удалось. Счет в матче в начале второй 20-минутки открыли белорусы, точным броском отметился Бориков. Однако к концу отрезка гостям удалось сравнять – 1:1. На экваторе третьей 20-минутки сработало звено из «Динамо-Шинника». Хобян и Ходорович ассистировали Лахнову. Он поразил цель в большинстве – 2:1. Россияне, естественно, предпринимали попытки спасти встречу. Однако результативными действиями не отметился никто. Сборная Беларуси сохраняет «Кубок Будущего» в нашей стране.

Егор Бориков, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Побеждать всегда приятнее, чем проигрывать. А тем более еще сохранили кубок дома, на своих трибунах. Сегодня было очень тяжело играть против них. Я думаю, нашим парням тоже было непросто. Очень хорошо играют клюшками, обученные парни, несмотря на то, что они на два года младше, очень хорошо смотрелись.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Оставили сегодня кубок дома. Это вызывает всегда приятные эмоции, потому что побеждать всегда приятно. На трибунах мы видим, как болельщики радуются. Ребята показали хороший хоккей. Мы увидели, что и сборная России достаточно хорошо играла. Достойно сыграли с достойными соперниками. А в первом матче дня силами мерились команды Беларуси U18 и России U17. Первыми забросили наши парни. Случилось это на 7-й минуте. Правда, долго радоваться соперник не позволил. Гости восстановили равенство спустя всего 40 секунд. Еще через полторы минуты Антонов вновь заставил «Чижовка-Арену» зааплодировать. А на старте второго периода, как оказалось, окончательные цифры установил Павлов. Беларусь сильнее – 3:1.