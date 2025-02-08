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Молодёжная сборная Беларуси по хоккею стала обладателем «Кубка Будущего»

08 февраля 2025 18:49
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Молодежная сборная Беларуси по хоккею – обладатель «Кубка Будущего». 8 февраля в заключительном поединке турнира парни Андрея Михалева взяли вверх над командой России U18, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею стала обладателем «Кубка Будущего»-2

Стартовый период прошел в упорной борьбе, поразить ворота никому не удалось. Счет в матче в начале второй 20-минутки открыли белорусы, точным броском отметился Бориков. Однако к концу отрезка гостям удалось сравнять – 1:1. На экваторе третьей 20-минутки сработало звено из «Динамо-Шинника». Хобян и Ходорович ассистировали Лахнову. Он поразил цель в большинстве – 2:1. Россияне, естественно, предпринимали попытки спасти встречу. Однако результативными действиями не отметился никто. Сборная Беларуси сохраняет «Кубок Будущего» в нашей стране.

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею стала обладателем «Кубка Будущего»-4

Егор Бориков, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Побеждать всегда приятнее, чем проигрывать. А тем более еще сохранили кубок дома, на своих трибунах. Сегодня было очень тяжело играть против них. Я думаю, нашим парням тоже было непросто. Очень хорошо играют клюшками, обученные парни, несмотря на то, что они на два года младше, очень хорошо смотрелись.

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею стала обладателем «Кубка Будущего»-6

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Оставили сегодня кубок дома. Это вызывает всегда приятные эмоции, потому что побеждать всегда приятно. На трибунах мы видим, как болельщики радуются. Ребята показали хороший хоккей. Мы увидели, что и сборная России достаточно хорошо играла. Достойно сыграли с достойными соперниками.

А в первом матче дня силами мерились команды Беларуси U18 и России U17. Первыми забросили наши парни. Случилось это на 7-й минуте. Правда, долго радоваться соперник не позволил. Гости восстановили равенство спустя всего 40 секунд. Еще через полторы минуты Антонов вновь заставил «Чижовка-Арену» зааплодировать. А на старте второго периода, как оказалось, окончательные цифры установил Павлов. Беларусь сильнее – 3:1.

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею стала обладателем «Кубка Будущего»-8

Степан Пономарев, главный тренер юниорской (U18) сборной Беларуси по хоккею:
Я вчера ребятам сказал, я уже устал проигрывать на международном уровне. Я хочу победить! Думаю, что вы тоже. Они меня услышали, постарались выполнить установку на игру, старались сохранять игровую дисциплину, что приносит для команды пользу и приближает к победе. И они это выполнили.

Таким образом, наши команды заняли два места на пьедестале из трех.

# Егор Бориков # Хоккей Беларуси # Степан Пономарев # Александр Богданович

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