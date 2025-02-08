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Александра Саснович не смогла выйти в финал турнира WTA-250 в Румынии

08 февраля 2025 18:40
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Александра Саснович не сумела преодолеть полуфинал теннисного турнира WTA-250 в Румынии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дальше нашу спортсменку не пустила Анастасия Потапова.

Александра Саснович не смогла выйти в финал турнира WTA-250 в Румынии-1

Девушек в мировом рейтинге разделяют практически 100 позиций. Несмотря на это, белоруска мало в чем уступала первой сеяной. И кто знает, как повернулся бы исход дуэли, если бы не травма. Уже в первом сете Саснович вынуждена была прибегнуть к помощи медиков. Ее уводили в подтрибунное помещение. Отечественная теннисистка продолжила сражаться. Однако капитулировала в равной борьбе в двух партиях – 3:6, 5:7. 8 февраля нашу спортсменку ожидает еще и полуфинал в паре. Выйдет ли Александра на матч – пока неизвестно.

# Теннис # Александра Саснович

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