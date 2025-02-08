Прямой эфир

Представители минского «Динамо» приняли участие в Матче звёзд КХЛ

08 февраля 2025 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Представители минского «Динамо» приняли участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги – двухдневное шоу началось в Новосибирске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представители минского «Динамо» приняли участие в Матче звёзд КХЛ-1

Увы, старания Сэма Энаса и Вадима Шипачева не помогли команде дивизиона Тарасова справится с исполнителями Боброва. Соперник одержал волевую победу – 9:6. Канадец отличился голом в активе легендарного российского исполнителя ассист. Финал и поединок за третье место пройдут 9 февраля. Тогда состоятся 2 конкурса. В споре капитанов выступит Шипачев.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Женская сборная Беларуси по баскетболу обыграла россиянок на Кубке Халипского
08 февраля 2025 18:36

Женская сборная Беларуси по баскетболу обыграла россиянок на Кубке Халипского

Белорусские легкоатлеты отметились медалями на турнире «Русская зима»
08 февраля 2025 18:35

Белорусские легкоатлеты отметились медалями на турнире «Русская зима»

Волейболистки «Минчанки-2» продлили победную серию в Молодёжной лиги России
08 февраля 2025 14:00

Волейболистки «Минчанки-2» продлили победную серию в Молодёжной лиги России