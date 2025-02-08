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Женская сборная Беларуси по баскетболу обыграла россиянок на Кубке Халипского

08 февраля 2025 18:36
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Женская сборная Беларуси по баскетболу обыграла россиянок во второй встрече в рамках Кубка Халипского, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Таким образом, между соперницами воцарился паритет.

Женская сборная Беларуси по баскетболу обыграла россиянок на Кубке Халипского-1

Итоговый перевес составил 10 очков – 81 на 71. Добыт он был во второй и третьей четвертях. Дальше оставалось дело за малым – не растерять преимущество. С этим справились сполна. Напомним, в первой дуэли лучше выглядели россиянки – 82:61.

# Баскетбол

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