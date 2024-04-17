Хоккеисты жлобинского «Металлурга» стали обладателями Кубка Президента

Примечательно, что все титулы «Металлург» брал, одерживая в последних матчах финальных серий сухие победы. В четвертом матче в Бресте основные события развивались в третьем периоде. Задел оформил Константин Лукин, на исходе второй 20-минутки он открыл счет и вывел «Металлург» вперед. На старте третьего отрезка Александр Хованов удвоил преимущество гостей, а затем Лукин оформил дубль. За секунду до финальной сирены Артем Антипов поставил победную точку – 4:0. «Стальные волки» добились третьего чемпионства подряд.

Артем Антипов, нападающий ХК «Металлург»:

Тяжелый был путь, очень. Потому что у нас что-то не получалось где-то, где-то от нас ждали большего в сезоне. Но сложилось так, как сложилось. У нас была цель – Кубок, мы это сделали. Жлобин останется у меня в сердце навсегда, все работает в одном направлении. Приятно находится в таком коллективе и таком городе, где тебя любят и поддерживают что бы ни было.

Не стоит умалять и заслуги «Бреста». Еще в прошлом сезоне команда заняла 10-е место в чемпионате, а нынче совершила прорыв и в содержании игры, и в результатах. Этот сезон – лучший со времени создания клуба. Брестская дружина впервые за четверть века стала серебряным призером чемпионата Беларуси.