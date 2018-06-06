Какие шансы на победу у белорусской футбольной сборной в товарищеском матче с Венгрией?

Новости Беларуси. На стадионе «Брестский» стартовал первый запланированный товарищеский матч сборной Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соперниках – команда Венгрии, которая по итогам майского рейтинга FIFA располагается на 49-й позиции.

Что касается белорусской команды, то она занимает 79-е место во всемирном списке футбольных сборных.

Отметим, что Беларусь и Венгрия играли между собой всего два раза. И эти поединки завершились для наших весьма удачно. В 2002 году в городе Дебрецен белорусы одержали крупную победу со счетом 5:2. Вторая игра состоялась в 2013 году и носила также товарищеский статус. Тогда поединок завершился вничью – 1:1.

Напомним, после этой встречи подопечные Игоря Криушенко сыграют в гостях против Финляндии.