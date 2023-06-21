Молодёжная сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Андорры

Футболисты молодежной сборной Беларуси, составленной из игроков до 21 года, сыграли вничью со сверстниками из Андорры – 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в матче открыли соперники на 58-й минуте. На 64-й Кирилл Зинович реализовал 11-метровый штрафной удар и сравнял цифры на табло. Для наших парней это уже третья ничья кряду. Следующий матч они проведут в начале сентября против дружины Фарерских островов.