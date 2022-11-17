Молодёжная сборная Беларуси по футболу обыграла команду Ирана в товарищеском матче

Молодежная сборная Беларуси по футболу на одной ноге обыграла команду Ирана в товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни имели полное преимущество на поле и воплотили его в три забитых мяча. На 38-й минуте отличился Андрей Рылач. В начале второго отрезка его старания поддержал Никита Баранок. Ну а незадолго до финального свистка точку поставил Владислав Ложкин. Белорусы сильнее – 3:0.