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Молодёжная сборная Беларуси по футболу обыграла команду Ирана в товарищеском матче

17 ноября 2022 12:26
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Молодежная сборная Беларуси по футболу на одной ноге обыграла команду Ирана в товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная сборная Беларуси по футболу обыграла команду Ирана в товарищеском матче-1

Наши парни имели полное преимущество на поле и воплотили его в три забитых мяча. На 38-й минуте отличился Андрей Рылач. В начале второго отрезка его старания поддержал Никита Баранок. Ну а незадолго до финального свистка точку поставил Владислав Ложкин. Белорусы сильнее – 3:0.

Повторный спарринг этих дружин пройдет в субботу, 19 ноября. Начало дуэли на стадионе «Трактор» в 12:00.

# Футбол # Андрей Рылач # Никита Баранок # Владислав Ложкин # Фотофакт

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