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Олег Шепель: где демократия? Любого спортсмена могут снять, не объясняя причины

17 ноября 2022 12:00
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Новости Беларуси. Международный паралимпийский комитет приостановил членство Беларуси в своей организации, сообщили в программе «СТВ-Спорт» (подробности).

Олег Шепель: где демократия? Любого спортсмена могут снять, не объясняя причины-1

Олег Шепель, председатель Национального паралимпийского комитета Беларуси:
Паралимпийцы – это мужественные люди, которые могут если не все, то очень многое. Они своим примером показывают, что достичь можно всего. А высшая степень реабилитации – это когда человек востребован в обществе. Со спортсменами мы говорили, они прекрасно понимают. Мы обещали, что соревнования будут. Соревнования будут с Российской Федерацией. Безусловно, финансовые призовые тоже мы будем рассматривать. Надо немножко потерпеть.

Где демократия? Когда подгоняются изменения в Конституцию паралимпийского комитета, которая вступила в силу всего полгода назад. И вы меняете, чтобы исполком паралимпийского комитета принимал решения не объясняя, ни с кем не советуясь и не объясняя причину? Любого спортсмена сегодня, любой национальный паралимпийский комитет могут снять, не объясняя причину.

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# Белорусские спортсмены # Олег Шепель # Фотофакт

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