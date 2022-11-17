Олег Шепель: где демократия? Любого спортсмена могут снять, не объясняя причины

Олег Шепель, председатель Национального паралимпийского комитета Беларуси:

Паралимпийцы – это мужественные люди, которые могут если не все, то очень многое. Они своим примером показывают, что достичь можно всего. А высшая степень реабилитации – это когда человек востребован в обществе. Со спортсменами мы говорили, они прекрасно понимают. Мы обещали, что соревнования будут. Соревнования будут с Российской Федерацией. Безусловно, финансовые призовые тоже мы будем рассматривать. Надо немножко потерпеть.

Где демократия? Когда подгоняются изменения в Конституцию паралимпийского комитета, которая вступила в силу всего полгода назад. И вы меняете, чтобы исполком паралимпийского комитета принимал решения не объясняя, ни с кем не советуясь и не объясняя причину? Любого спортсмена сегодня, любой национальный паралимпийский комитет могут снять, не объясняя причину.