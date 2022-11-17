Игорь Лапшин прокомментировал остановку членства Беларуси в Международном паралимпийском комитете

За приостановку выступили 54 представителя, 45 высказались против, еще 18 воздержались. В официальном комментарии говорится, что отстранение связано с неспособностью нашей страны выполнять обязательства по членству в соответствии с Уставом МПК. Тем не менее Беларусь имеет право на апелляцию.

Игорь Лапшин, директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:

Перед началом этого мероприятия мы все-таки надеялись, что люди, которые будут принимать решение, включат логику и проявят мудрость, попытаются не забыть, какие организации они представляют. К сожалению, мы ошиблись. Самое обидное, что даже Международный олимпийский комитет не додумался до таких шагов. В этом случае очень обидно, что люди, которые работают с людьми с ограниченными возможностями, в этом случае приняли такое решение.

У нас сегодня есть возможность подать апелляцию, и мы, конечно, будем рассматривать этот вариант, но мы прекрасно понимаем, что ребята-спортсмены, которые тренируются, – это их время, их жизнь. Подача апелляции, принятие дальнейших решений займет какое-то время. У нас этого времени нет.