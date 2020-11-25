«Политика не должна влиять на хоккей». Депутат высказался о праве Беларуси проводить ЧМ-2021

Новости Беларуси. Спортивная общественность Гомеля инициировала движение в поддержку чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, большой спортивный праздник наша страна должна принимать совместно с Латвией. Однако в последнее время все громче звучат политические заявления с требованиями забрать у Беларуси право на проведение мирового первенства.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Будем отстаивать право на международном уровне, чтобы в Республике Беларусь прошел 84-й чемпионат мира по хоккею.

Сегодня хоккей, хоккейная общественность столкнулись с грязной политикой. Политика не должна влиять на хоккей. Если вспомнить историю, то всегда, когда проходили Олимпийские игры, все военные действия прекращались.

Пусть и у нас победит спорт, победит хоккей. Пусть все эти массовые беспорядки и грязная политика уйдут с улиц нашей республики, из наших городов.