Прямой эфир

«Политика не должна влиять на хоккей». Депутат высказался о праве Беларуси проводить ЧМ-2021

25 ноября 2020 20:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спортивная общественность Гомеля инициировала движение в поддержку чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделаем всё возможное, чтобы чемпионат состоялся. Спортсмены Гомеля инициировали движение в поддержку ЧМ-2021

«Политика не должна влиять на хоккей». Депутат высказался о праве Беларуси проводить ЧМ-2021 -1

Как известно, большой спортивный праздник наша страна должна принимать совместно с Латвией. Однако в последнее время все громче звучат политические заявления с требованиями забрать у Беларуси право на проведение мирового первенства.

«Политика не должна влиять на хоккей». Депутат высказался о праве Беларуси проводить ЧМ-2021 -4

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Будем отстаивать право на международном уровне, чтобы в Республике Беларусь прошел 84-й чемпионат мира по хоккею.

Сегодня хоккей, хоккейная общественность столкнулись с грязной политикой. Политика не должна влиять на хоккей. Если вспомнить историю, то всегда, когда проходили Олимпийские игры, все военные действия прекращались.

Пусть и у нас победит спорт, победит хоккей. Пусть все эти массовые беспорядки и грязная политика уйдут с улиц нашей республики, из наших городов.

# Чемпионат мира по хоккею # Виталий Уткин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сделаем всё возможное, чтобы чемпионат состоялся. Спортсмены Гомеля инициировали движение в поддержку ЧМ-2021
25 ноября 2020 20:04

Сделаем всё возможное, чтобы чемпионат состоялся. Спортсмены Гомеля инициировали движение в поддержку ЧМ-2021

«Беларусь должна провести этот чемпионат, потому что для всех это важно». Капитан команды «Гомель-2005» о ЧМ по хоккею
25 ноября 2020 20:00

«Беларусь должна провести этот чемпионат, потому что для всех это важно». Капитан команды «Гомель-2005» о ЧМ по хоккею

Внезапно остановилось сердце. Умер легендарный Диего Марадона
25 ноября 2020 18:41

Внезапно остановилось сердце. Умер легендарный Диего Марадона