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Хоккейная сборная Беларуси пополнилась игроками из «Немана» и «Металлурга»

26 апреля 2023 14:04
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Новости Беларуси. Очередные изменения произошли в составе национальной сборной Беларуси по хоккею, которая готовится к товарищеским матчам с командами России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккейная сборная Беларуси пополнилась игроками из «Немана» и «Металлурга»-1

В ряды влились представители «Немана» и «Металлурга», которые до последнего играли за Кубок Президента. Всего 7 человек. Серебряный призер делегировал двоих исполнителей, а чемпион – сразу пятерых. Первый матч сборная Беларуси проведет уже 2 мая в Челябинске.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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