Хоккейная сборная Беларуси пополнилась игроками из «Немана» и «Металлурга»

Новости Беларуси. Очередные изменения произошли в составе национальной сборной Беларуси по хоккею, которая готовится к товарищеским матчам с командами России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ряды влились представители «Немана» и «Металлурга», которые до последнего играли за Кубок Президента. Всего 7 человек. Серебряный призер делегировал двоих исполнителей, а чемпион – сразу пятерых. Первый матч сборная Беларуси проведет уже 2 мая в Челябинске.