Молодые шахматисты определили сильнейших на первенстве Беларуси

На первенстве Беларуси по шахматам определились победители и призеры в трех возрастных категориях. Ребята спорили не только за пьедестал, но и за место в команде, которая летом отправится на Кубок и первенство мира, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на юный возраст участников, борьба за клеточными досками наблюдалась с первого тура и до последнего, девятого. Невозможно было спрогнозировать и определить потенциальных лидеров. В старшей возрастной группе Антон Тимошенко на старте соревнований проиграл, однако после смог записать в свой актив шесть побед и два ничейных результата, что позволило ему стать лучшим. У девушек определяющими оказались третий и четвертый рубежи, где схлестнулись Маргарита Бендик и Вероника Абрамчик, в итоге Маргарита получила на пол-очка больше и стала чемпионкой.