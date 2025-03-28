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Молодые шахматисты определили сильнейших на первенстве Беларуси

28 марта 2025 20:55
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На первенстве Беларуси по шахматам определились победители и призеры в трех возрастных категориях. Ребята спорили не только за пьедестал, но и за место в команде, которая летом отправится на Кубок и первенство мира, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на юный возраст участников, борьба за клеточными досками наблюдалась с первого тура и до последнего, девятого. Невозможно было спрогнозировать и определить потенциальных лидеров. В старшей возрастной группе Антон Тимошенко на старте соревнований проиграл, однако после смог записать в свой актив шесть побед и два ничейных результата, что позволило ему стать лучшим. У девушек определяющими оказались третий и четвертый рубежи, где схлестнулись Маргарита Бендик и Вероника Абрамчик, в итоге Маргарита получила на пол-очка больше и стала чемпионкой.

Молодые шахматисты определили сильнейших на первенстве Беларуси-2

Александр Столяров, главный судья соревнований:
Женская высшая лига, чемпионат страны, там самая старшая была 19-летняя. То есть там были девочки по 13-14 лет. И они рано учатся, рано профессионализация происходит, и добиваются больших результатов. У юношей тоже 16-17 лет это уже нормально для того, чтобы добиваться высоких результатов. Турнир показал, что у нас очень перспективно подрастает молодежь, очень сильные дети есть, которые при работе добьются больших достижений, в том числе и на первенствах Европы и мира. Все решалось до последнего хода, до последней минуты. Самый длинный тур длился 4 часа 26 минут.

Следующий турнир для молодых шахматистов – «Белая ладья», который проходит под патронажем Президентского спортивного клуба. Состязания пройдут в мае.

# Шахматы

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