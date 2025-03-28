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Женская лига. Хоккеистки «Березины» обыграли «Цитадель» в матче третьего тура

28 марта 2025 20:47
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«Березина» обыграла «Цитадель» в очередном матче Женской хоккейной лиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В стартовой трети обе команды оставили свои ворота на замке. Во второй 20-минутке подопечные Константина Немирко вышли вперед. А в заключительном отрезке дружины обменялись заброшенными шайбами. Итоговую викторию праздновала «Березина» со счетом 2:1. В составе победительниц дубль оформила Анна Бадеева.

Женская лига. Хоккеистки «Березины» обыграли «Цитадель» в матче третьего тура-2

Константин Немирко, главный тренер команды «Березина»:
Равная игра сегодня с абсолютно равными шансами на победу. Игра обоюдно неуступчивая получилась. И, как мне показалось, в принципе, такая прям заруба вышла характерная. Мы забили на один гол больше, потому и победили.

Женская лига. Хоккеистки «Березины» обыграли «Цитадель» в матче третьего тура-4

Вадим Клявзо, главный тренер команды «Цитадель»:
Интересный энергозатратный хоккей получился, обе команды хотели победить. И «Березина», и мы подошли к этой игре с потерями в составах. И тут уже игра шла до шайбы.

Это вторая победа «Березины» в десяти поединках нынешнего чемпионата. В субботу матч третьего тура проведут «Цитадель» и «Минчанка».

# Хоккей

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