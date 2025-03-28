Прямой эфир

«Гомель» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Президента с «Витебском»

28 марта 2025 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Гомель» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Президента с «Витебском», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Первое взятие ворот произошло на 17-й минуте. Забросил Жуковский. Не прошло и 60 секунд, как Качеловский развил успех. В середине второго периода Сапельников сделал разницу комфортной для «рысей». Но радоваться долго было не суждено. Уже к очередному антракту цифры на табло стали равными. Последнее слово осталось за «Гомелем». Победу принес оформивший дубль Качеловского – 4:3. В серии воцарилось равенство –1:1. 

Следующий матч соперники проведут 29 марта в Гомеле. Однако витебские болельщики увидят как минимум еще одно домашнее противостояние.

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Илья Протас оформил ассистентский покер в первом матче серии плей-офф хоккейной лиге Онтарио
28 марта 2025 11:38

Илья Протас оформил ассистентский покер в первом матче серии плей-офф хоккейной лиге Онтарио

Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира категории 1000 в Майами
28 марта 2025 11:37

Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира категории 1000 в Майами

«Минчанка» обыграла «Березину» в матче Женской хоккейной лиги
27 марта 2025 20:07

«Минчанка» обыграла «Березину» в матче Женской хоккейной лиги