«Гомель» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Президента с «Витебском», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первое взятие ворот произошло на 17-й минуте. Забросил Жуковский. Не прошло и 60 секунд, как Качеловский развил успех. В середине второго периода Сапельников сделал разницу комфортной для «рысей». Но радоваться долго было не суждено. Уже к очередному антракту цифры на табло стали равными. Последнее слово осталось за «Гомелем». Победу принес оформивший дубль Качеловского – 4:3. В серии воцарилось равенство –1:1.