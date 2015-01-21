Молодежная сборная Беларуси вышла в полуфинал Кубка Содружества-2015, обыграв команду Казахстана

Новости России. Белорусская «молодежка» – в полуфинале футбольного Кубка Содружества. После того, как подопечные Игоря Ковалевича «летящей походкой» прошлись по групповому этапу, на первой стадии плей-офф им впервые пришлось столкнуться с серьезным сопротивлением. Исходило оно, как ни странно, вовсе не от фаворитов. Нервы белорусам потрепали сверстники из Казахстана, которые в своей группе заняли лишь третье место.

В первом тайме стартовые нули на табло изменений не претерпели, а в середине второго азиатские футболисты вышли вперед. К счастью, их лидерство было недолгим. Ярослав Яроцкий восстановил равновесие за 10 минут до финального свистка.

По регламенту турнира, в случае ничьей на стадии плей-офф команды, минуя дополнительное время, сразу переходят к серии пенальти. В этом футбольной лотерее удача улыбнулась нашим землякам. Они победили со счетом 3:1.

Голкипер Владислав Василючек стал настоящим героем серии, справившись с тремя ударами соперников с «точки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».