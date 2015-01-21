Спортивное сообщество возмущено: украинский футболист во время матча разговаривал по мобильному

Новости Украины. Поведение игрока клуба «Энергия» из Новой Каховки возмутило и болельщиков, и спортсменов. Во время матча с донецким «Олимпиком» футболист вышел на поле с мобильным телефоном и практически всю игру вел с кем-то переговоры.

Арбитр мало того, что ничего не предпринял, но и оставил нарушителя без наказания (смотрите видео).

Пресс-служба ФК «Олимпик» (Донецк):

Эта клоунада (иного слова трудно подобрать), естественно, вызвала недовольство у руководителей и у футболистов «Олимпика». Однако арбитр встречи Алексей Драчев так ничего и не предприняв, оставил нарушителя без наказаний. Как он мог этого не заметить, остается загадкой. Да и вообще, нужны ли такие матчи, дискредитирующие украинский профессиональный футбол? Перефразируя слова знаменитого комментатора Николая Озерова, можно сказать, что такой футбол нам не нужен.

Ситуация закономерно вызвала недовольство у руководителей и футболистов «Олимпика». В ответ на просьбу разобраться в ситуации, главный тренер украинской «Энергии» отреагировал.

Но внезапно выяснилось: такого игрока руководство не совсем-то и знает.

Юрий Окул, главный тренер команды «Энергия»:

Я даже не знаю имени этого 15-го номера. Он приехал к нам на просмотр. Раз он разговаривал по телефону, раздавал какие-то указания, значит, наверное, он – опытный футболист. К нам в команду на просмотр ежедневно приезжают по 7-8 игроков, и мы не успеваем со всеми ними даже познакомиться. Уже около 40 футболистов просмотрели. Поэтому, наверное, и случаются такие казусы, наподобие этого. Что же касается перспектив существования клуба, то они туманны. Из-за отсутствия финансирования не знаем, будем ли продолжать играть во второй лиге.