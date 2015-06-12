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Молодежная сборная Беларуси в гостевом товарищеском матче уступила Англии – 1:0

12 июня 2015 18:31
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Новости Англии. Футбольная молодежка возвращается из английского Барнсли на щите, но с высоко поднятой головой. Команда Игоря Ковалевича более 80 минут сдерживала натиск английских сверстников, многие из которых выступают в клубах Премьер-лиги. Но незадолго до свистка хозяева поля и будущие участники финальной стадии Евро-2015 все же вырвали викторию.

Единственный гол провел защитник Бэн Гибсон. Это произошло буквально сразу после того, как белорусская сборная осталась в меньшинстве – вторую желтую карточку схлопотал Николай Золотов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

14 июня нашу молодежку ожидает еще один спарринг, на этот раз – на родной земле. В Слуцке она встретится с соперниками из России.

# Футбол Беларуси

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